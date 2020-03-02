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Политика
И Да и НЕТ: Аплодируем экс-премьеру Молдовы Майе Санду
02.03.2020

Аплодируем экс-премьеру Молдовы Майе Санду за слова, что конфликт на Днестре в первую очередь "превратился в грязный бизнес с вовлечением коррумпированных политиков с обоих берегов Днестра. Большинство властей, сменявшихся в Кишиневе, преследовали туманные интересы и не хотели решать эту проблему".

За всё остальное не аплодируем, начиная от названия режима в Тирасполе "ксенофобским" (с чего? обычный чванливый сельсовет, думающий, что это совбез ООН) и заканчивая обелением сегодняшней акции ветеранов конфликта 1992 года, которая была вовсе не для борьбы с коррупцией, а в интересах тех, кто тоже желает получать выгоду от вечного конфликта на Днестре.

Рекомендуем Майе Санду всё же почистить ряды своих советников по политическим вопросам и стремиться стать действительно кандидатом в президенты от большинства граждан, а не политических группировок

@Гений Карпат


 
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