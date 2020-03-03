Такого мошенничества в Молдове еще не было – жертвы с радостью отдают тысячи евро: Подонки орудуют прямо в зданиях МВД

В связи с ужесточением правил вождения, появилось множество «лишенцев», которые рыскают «кому дать», чтобы вернуть водительское удостоверение.

"Супруга моего знакомого, которого лишили водительского удостоверения за вождение в нетрезвом состоянии, нервно вышагивала по коридору ведомства. - пишет на своей страничке в ФБ известный общественный деятель, ветеран спецназа ВМФ СССР Валентин Андроник. - Откуда ни возьмись, появился мужчина, что громко разговаривал по мобильному: «Николай Иванович, ваш вопрос решился положительно. Готовьте коньяк, после обеда я занесу ваши права!» Женщину зацепил этот монолог, и она обратилась к незнакомому с мольбой о помощи.

Незнакомый «долго упирался», утверждая, что он просто помог своему родственнику…потом «нехотя, с трудом» согласился. Он набрал какой-то номер и попросил помочь своему «другу». Тот будто бы долго отказывался, но мужчине удалось того уговорить. Потом удовлетворенно сказал женщине, что вопрос решился положительно, но срочно нужны 1200 евро.

Супруга моего знакомого съездила домой за деньгами. Вернувшись, она вручила деньги незнакомцу, который протянул ей солидную визитку «Ion Moro anu, doctor habilitat in drept» (Ион Морошану, доктор права).

Сказал ей, чтобы ждала его у входа ведомства: через минут сорок «доктор права» вынесет ей права мужа. Женщина прождала «доктора» до позднего вечера, но тот испарился.

Это один из примеров высшего пилотажа мошенничества, который набирает обороты в Молдове. Жертва сама сует деньги!

Как говорится, спрос рождает предложение. В связи с ужесточением правил вождения, появилось множество «лишенцев», что рыскают «кому дать», чтобы вернуть водительское удостоверение.

Кроме этого, очень многие пытаются решить свои проблемы с примэрией, полицией, прокуратурой, судом и т.п. через «дать на лапу».

Вот и, как грибы после дождя, появились «добрые дяди», способные решить все эти дела: не у всех берут – можно загреметь под фанфары. А у них прочные связи, их знают, у них берут.

Но вот, что примечательно, эти «добрые дяди» имеют такое же отношения к данным ведомствам, как и гурман к животноводству! Они просто стригут лохов на бабки и бесследно исчезают.

Кто же эти «добрые дяди»? Это, как привило бывшие сидельцы, аферисты, любители поживится за счет лохов и студенты. Не имеют никаких связей. Им этого не надо. Они стригут лохов. Они хорошо и дорого одеты, всегда при галстуках, дорогой фирменный портфель, изыскано пахнут. Многие из них имеют фэйковые удостоверения и визитки. У некоторых есть сообщники, что играют роль бесконечно благодарного «спасенного».

Постоянно рыщут в коридорах ведомств, выискивая потенциальную жертву. Действуют утончено и даже изыскано. Сильные психологи. Найдя жертву, они подбрасывают наживку и ждут поклева (типа разговор «доктора» по мобильнику). Когда жертва проглотила наживку, они виртуозно лишают ее оговоренной суммы и бесследно исчезают.

Внимание всем, кто пытается решать свои проблемы через «заднее крыльцо» (дать на лапу), на этом поприще развелось мошенников, как блох на Тузике! Будьте весьма и весьма осторожны!

А лучше всего решать свои проблемы законным путем! Не кормите мошенников!"

ПАВЕЛ МУНТЯН