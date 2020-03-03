Важно: В Кишиневе в срочном порядке заменяют прекратившие работу маршрутки автобусами и троллейбусами!

Автобусный и троллейбусный парки Кишинева выпустили на маршруты больше единиц техники.

О текущей ситуации в городе в связи с этой проблемой в ходе оперативного заседания муниципальных служб рассказал вице-примар Илие Чебан.

Так, на данный момент ведется поиск решений в связи с прекратившими свою работу либо сократившими число машин маршрутами №129 и 135. В отсутствие маршрутки №175 гражданам предлагается воспользоваться общественным транспортом, циркулирующим по улице Мунчешть. Также по улице Новобачойской утром ходит автобус №65, а после обеда — автобус №44. 108 маршрутка будет заменена автобусом до улицы Миорица, где возможна пересадка на троллейбус.

— Некоторые из тех, кто намеревался прекратить работу, передумали. Так, 178 маршрут должен работать, в противном случае мы заменим его автобусом. Автобусы №10 и 28 будут пополнены 5-6 единицами техники, маршрутка №186 с 31 машиной будет ходить в Гратиешты и Хулбоаку, — рассказал Илие Чебан.

Он подчеркнул, что столичная примэрия знакома с ситуацией, следит за ней и предпринимает меры в случае необходимости, чтобы не оставить кишиневцев без транспорта. Он также предупредил администраторов маршрутов, ранее устроивших забастовку, что в случае повторения нарушения графика и условий контрактов последние будут расторгнуты.

Руководители автобусного и троллейбусного парков, в свою очередь, заявили, что изучают поток пассажиров в разных местах города и готовы предпринимать меры в случае необходимости.

Напомним, ранее генпримар столицы Ион Чебан неоднократно подчеркивал, что муниципалитет не согласится на повышение тарифа на проезд в маршрутках, пока те не перестроят свою работу. Так, они должны подписать с муниципалитетом новые контракты о предоставлении своих услуг и соблюдать его, работать согласно графику движения, создать лучшие условия для проезда граждан и согласиться на введение электронного билета. Стоит отметить, что большинство кишиневцев одобряют принципиальность руководства столицы в этом вопросе.

ПАВЕЛ МУНТЯН