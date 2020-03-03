Откровенные признания гражданки Молдовы, заболевшей в Италии коронавирусом

По словам женщины, работавшей сиделкой у 75-летней пенсионерки, болезнь она почти не ощущает, но очень скорбит по своей старенькой подопечной.

Итальянская пресса опубликовала первое интервью с гражданкой Молдовы, заболевшей коронавирусом в Италии.

У нашей соотечественницы диагностировали коронавирус, как и у других 12 человек. Большая часть инфицированных являются сотрудниками больницы Ca 'Foncello в Тревизо, которые контактировали с первой жертвой болезни - умершей Лусианой Манджо.

Гражданка Молдовы долгое время работала сиделкой 75-летней итальянской пенсионерки, которая страдала болезнью Альцгеймера, сообщает Rotalianul.com.

Несмотря на опасный вирус, женщина умерла совсем по другой причине, как сообщает президент региона Венето Лука Зайя, пишет bloknot-moldova.md

Впоследствии выяснилось, что коронавирусом заражено еще 13 человек, вступавших в контакт с умершей старушкой - среди них сиделка из Молдовы, и соседка, которая захаживала в гости.

Молдаванка на днях сделала первые заявления в итальянской прессе о том, какие эмоции ее обуревают по поводу случившегося. Болезнь она почти не ощущает, но очень скорбит по своей старенькой подопечной.

"Моя душа разбита из-за потери. По поводу болезни я обеспокоена, не скрываю, но пока у меня все хорошо, даже нет температуры", - заявила молдаванка, которая в настоящее время находится на домашнем карантине предположительно, в доме, где она ухаживала за покойной.

Сиделка оставалась с пенсионеркой до последнего момента, заботясь о ней круглосуточно несколько лет подряд.

Исключением был день, когда ее заменила другая гражданка Молдовы, которую также обследовали на наличие болезни, но тесты показали отрицательный результат.

НИКИТА ЗВЕРЕВ