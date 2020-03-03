Наивняк: Молдавские граждане до сих пор верят, что, если заплатят 2-3 тысячи евро, то их на стройке в Европе будут встречать с цветами

Уже более 25 лет продолжаются аферы с трудоустройством за границей, а наши соотечественники все еще попадаются на эту удочку.

Наш народ доверчив сверх меры и очень наивен. На днях в приднестровской прессе появилась заметка о том, что правоохранительные органы предупреждают граждан, желающих работать за границей, что необходимо требовать лицензии у соответствующих местных фирм. И регулярно публикуют в криминальной хронике сообщения о том, как кинули очередного бедолагу.

Странно, что люди доверяют огромные суммы мошенникам – 2000-3000 евро, которые предлагают работу, причем, не совсем легальную. То есть без контракта, без всяких страховок и отчислений налогов и т.п. Это так же странно, как и случаи «трудоустройства» девушек в бордели обманным путем. Уж сколько об этом писали, сколько говорили! Но любят у нас наступать на грабли. И попадаются все 25 лет на удочку мошенников.

Более находчивые граждане просто берут паспорт и уезжают в Европу. А там уже через наших соотечественников устраиваются на таких же нелегальных условиях на стройку или еще куда. Спрашивается, зачем платить за трудоустройство? Если есть проторенная дорожка к этому.

Да и невыгодно уже работать в Европе. Если есть мозги или руки откуда надо растут, то можно неплохо жить и в Молдове. Например, в республике катастрофически не хватает строителей. И заработать они могут от 10 тысяч леев в месяц (по опыту знакомых знаю). А этой суммы хватает, чтобы жить в родной стране лучше, чем в Европе, зарабатывая 600 евро. Лучше во всех отношениях – начиная от семейного благополучия и заканчивая материальным достатком. Программисты вообще получают от 1200 долларов в месяц. Врачи частных клиник тоже неплохо живут. Этот список можно долго продолжать…

И стоит ли, рискуя остаться без денег, с долгами, менять жизнь в Молдове на унизительное существование в Европе? Может, лучше рискнуть добиться чего-то здесь, в родной стране?! Тогда и мошенники не страшны.

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ