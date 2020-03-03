Производители ягод в Молдове испытывают острую нехватку сезонных рабочих

Руководители аграрных хозяйств, специализирующихся на производстве ягод, рассматривают возможность привлечения в текущем году сезонных иностранных рабочих, в основном из стран Центральной Азии, для уборки урожая. Основной мотив – опасения менеджеров ягодных хозяйств, что при неблагоприятных погодных условиях в период уборочной кампании в 2020 может повториться прошлогодняя ситуация. Вопрос неформально обсуждался на Национальной конференции производителей ягод Молдовы, которая проходила на прошлой неделе.

В июне 2019 из-за обильных осадков и дефицита рабочих рук период уборки урожая во многих ягодных хозяйствах затянулся. В результате, как утверждают некоторые крупные сельхозпроизводители, на «полях остались сотни тонн перезревшей и подпорченной земляники садовой (клубники)»

Проблема нехватки рабочих рук становится одной из ключевых в секторе плодоводства Молдовы. Вследствие чего размер дневной оплаты труда сезонных работников за три последних сельхозсезона увеличился в полтора-два раза: со 100-150 леев до 200-300 леев – $11,5-17,2 (в яблоневых садах и виноградниках типа Pergola).

Эксперты международных обучающих проектов рекомендовали, в частности, производителям винограда столовых сортов и черешни, при составлении бизнес-планов на новые плантации закладывать размер оплаты труда сезонных работников на уровне не ниже 500 леев в день ($29).

Ситуация с привлечением рабочей силы для сбора ягод ухудшается из-за проблем всего агропромышленного сектора. Стремясь своевременно собрать урожай яблок, чтобы правильно заложить продукцию премиального качества на длительное хранение в холодильники, садоводы зачастую соглашаются на увеличение оплаты поденных работников – в надежде на рост цен на высококачественный товар зимой-весной.

Производители ягод реализуют свою продукцию вскоре после ее уборки, их затраты, в том числе на оплату труда наемных работников, теснее увязаны с ценовой конъюнктурой в период уборочной кампании. А в прошлом году, к примеру, цены на землянику для экспорта были невысокими из-за ее проблемного качества, на ежевику – из-за снижения спроса.

Нехватка работников не единственная проблема с которой могут столкнуться аграрии в этом году. В январе специалисты Ассоциации производителей ягод «Pomușoarele Moldovei» высказали опасения, теплая зима может привести к росту числа насекомых-вредителей. Эксперты прогнозируют увеличение затрат – на дополнительные санитарные обработки ягодных посадок – а также, не исключено, и снижение качества продукции нового урожая.

За последнее пятилетие площадь ягодных плантаций в стране увеличилась почти в четыре раза – до 4,1 тыс. га в прошлом году. По предварительной оценке минсельхоза, в 2019 году производство ягод в РМ составило 15,5 тыс. тонн (годом ранее – около 11 тыс. тонн). Потенциал молдавского рынка рабочей силы не справляется с такой динамикой производства.