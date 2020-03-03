Ион Кику и Игорь Додон прокомментировали протесты у здания правительства

Никто из официальных лиц не вышел к ветеранам протестовавшим у здания правительства. Реакция последовала заочная. Премьер-министр Ион Кику на своей странице в фейсбуке написал, что разбитая дверь в здании правительства - это не патриотизм и призвал комбатантов к спокойствию и мудрости.

По мнению премьера, они позволи руководить собой людьми, которые хотят дестабилизировать ситуацию в стране и внести социальный раскол. Кику выразил надежду, что благодаря согласию и пониманию страна сможет успешно развиваться и восстановить территориальную целостность.

И президент Игорь Додон прокомментировал события на площади Великого национального собрания в соцсетях. Он назвал протест ветеранов антидемократическим и обратил внимания, что из-за него было нарушено дорожное движение в центре города.

"Те, кто нарушают закон должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул президент. Додон потребовал, чтобы компетентные органы провели расследование и выяснили, кто стоял за этими протестами. О требованиях протестующих в сообщений ничего сказано не было.

Министр обороны Виктор Гайчук объявил, что большинство требований ветеранов уже выполнены, а другие предстоит рассмотреть и проанализировать. Но есть, по его словам, такие требования, которые явно превышают возможности правительства: "Взять, к примеру, выплаты в размере 1700 леев каждому. Я считаю, что это невозможно.

Это по сути еще одна пенсия. У нас, кажется, именно такая минимальная пенсия. Если я не ошибаюсь, у нас около 26 тысяч ветеранов приднестровского конфликта, примерно восемь тысяч из Афганистана. Всего – около 35 тысяч. Я считаю, что чем чаще будет меняться правительство, тем хуже мы будем жить".