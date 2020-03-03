«Дело пахнет» крупными суммами — в казну возвращают украденный миллиард

Сотрудники Национального антикоррупционного центра ведут масштабную работу по борьбе с коррупцией в республике, изъятое у взяточников имущество исчисляется миллионами леев.

Недвижимое имущество, автомобили класса «люкс», большие по площади сельскохозяйственные участки — на все это наложили арест на минувшей неделе сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) по делу о банковском мошенничестве и выведении из финансовой системы республики крупных денежных средств.

Сотрудники Агентства по возвращению имущества, нажитого преступным путем (при НАЦ), за минувшую неделю вернули в бюджет республики 9,7 миллиона леев по «делу о краже миллиарда». Позиция президента.

Долговое бремя, оставшееся после кражи миллиарда долларов из банковской системы республики, будет снижено для граждан страны. С таким заявлением выступил президент Игорь Додон в первой половине февраля, обсуждая острую для молдавского общества тему со спикером парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Ионом Кику.

«Одним из первых решений станет перераспределение прибыли Национального банка, которая будет направлена в государственный бюджет, чтобы покрыть те финансовые средства, которые ранее должны были оплачивать граждане Республики Молдова», — считает глава государства.

На данный момент нашлись средства и способы, чтобы снизить налоговое бремя граждан на 5−6 миллиардов леев, что составляет порядка 25−30 процентов от общего долга, сформировавшегося в банковской системе страны после кражи почти 20 миллиардов леев.

Соответствующий проект рассматривается в согласовании с представителями Международного валютного фонда и будет принят в ближайшее время кабинетом министров Молдовы. Затем соответствующая законодательная инициатива будет направлена на рассмотрение в парламент республики.

Жесткие заявления из ЕС

Европейский союз ожидает, что Республика Молдова присоединится к Антикоррупционной сети Организации европейского экономического сотрудничества и завершит расследование банковского мошенничества. Об этом заявил в Кишиневе директор Европейской службы внешних связей по делам Восточного партнерства, ОБСЕ и России Люк Девинь.

Говоря о реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой, Девинь отметил, что после присоединения к европейской зоне свободной торговли экспорт молдавской продукции в Евросоюз достиг 70%, назвав это большим успехом.

Вместе с тем европейский эмиссар подчеркнул, что власти Молдовы должны бороться с коррупцией, деполитизировать институты, укреплять верховенство закона. Евросоюз ожидает от Молдовы выполнения европейских рекомендаций и директив в области реформы юстиции, сказал Люк Девинь.

Европейский чиновник также заявил, что власти Молдовы должны завершить расследование банковского мошенничества, так как отсутствие прогресса в этой области негативно сказывается на отношениях страны с ЕС.

«Если виновных не удается привлечь к ответственности за мошенничество такого масштаба, аналогов которому не имеется в мире и которое обошлось Молдове в 15 процентов от ВВП, значит, проблема в самом государстве. А если это можно сделать, но не было сделано, то проблема в системе юстиции», — заявил Люк Девинь.

Замдиректора службы внешних связей ЕС отметил, что европейским структурам «сложно ответить на вопрос, зачем поддерживать страну, которая не предпринимает необходимых усилий, чтобы вернуть украденное».

В течение последних десяти лет финансовая помощь Европейского союза для Молдовы составила около миллиарда евро, и это сопоставимо с размером сумм, которых лишилась страна в результате банковского мошенничества. Банковский скандал.

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка — Banca de Economii (ВЕМ), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP.