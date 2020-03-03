Ветераны войны были приглашены в правительство для обсуждения их требований

В конце дня, примерно в 20.00, ветераны войны завершили протест, начатый в понедельник утром. До этого несколько представителей манифестантов были приглашены в правительство, где обсудили их требования с премьер-министром Ионом Кику, передает IPN.

Таким образом, в результате дискуссий должен быть учрежден отдел, посвященный ветеранам, который будет находится в подчинении правительства. В связи с этим будет организовано общее собрание ветеранов, на котором будут избраны лица, которые будут выдвинуты на государственные должности в исполнительном органе и которые будут представлять интересы ветеранов.

Ветераны также пожаловались на то, что Национальный совет по проблемам ветеранов, другие организации и лица из этих органов, не представляют их интересы. Ветераны также потребовали предоставить всем участникам войны бесплатный страховой полис, а так же выделить годовой бюджет для санаторно-курортного лечения. В ответ Ион Кику заверил, что все ветераны бесплатно получат страховой полис, а в отношении бюджета на санаторно-курортное лечениедолжны быть сделаны расчеты.

На заявление протестующих об отставке министра иностранных дел Аурелиу Чокой, премьер Ион Кику сказал, что этого не произойдет, потому что министр объяснился и этого достаточно.

Премьер-министр предложил ветеранам встретиться сегодня утром в 07.00 на заседании правительства, чтобы проанализировать выдвинутые требования.

Согласно пресс-релизу полиции, все незаконные действия, допущенные в рамках мероприятия, организованного ветеранами, были зарегистрированы и задокументированы, а лица, участвующие в них, будут санкционированы в соответствии с положениями закона. Полиция утверждает, что во время акции протеста некоторые участники попытались спровоцировать дестабилизацию общественного порядка, а в результате была разбита стеклянная дверь у входа в здание правительства и нанесен ущерб, которого задокументировали полицейские. Манифестанты также нарушили право граждан на свободу передвижения путем блокирования общественного транспорта на нескольких артериях города.

Ветераны протестовали на площади Великого Национального собрания в понедельник, начиная с 09.00, недовольные отношением властей к ним. Помимо списка социальных требований, они потребовали отставки правительства и президента Игоря Додона.