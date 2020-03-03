С первых дней марта в Молдову приходит весеннее тепло — прогноз погоды

Во вторник, 3 марта, будет по-настоящему тепло, первые дни весны окажутся не только календарными.

Во вторник, 3 марта, будет по-настоящему тепло, первые дни весны окажутся не только календарными. Так, днем столбики термометров по республике покажут до +18, +19 градусов по Цельсию. Таков прогноз, представленный Государсвтенной гидрометеорологической станцией Молдовы.

В вечерние часы будет немного прохладнее, но тоже не холодно. После 18:00 часов температура воздуха по стране составит +9, +12 градусов. Ветер — юго-восточный, слабый до умеренного. Атмосферное давление — пониженное, осадков не ожидается.

В последующие сутки сохранится по большей части такая же погода. В среду, 4 марта, днем будет тепло и солнечно, без осадков, показатели температуры воздуха также не огорчат любителей дневных прогулок, будет до +16, +18 градусов. Аналогичный характер погоды сохранится и в четверг, 5 марта.

Народные приметы

Православные христиане почитают в этот день память Святых Архипа и Филимона. Они были «апостолами от семидесяти», жившими в городе Колоссе.

Филимон был так предан вере, что превратил свой дом в место собрания христиан. Поэтому сам апостол Павел называл его жилище домашней церковью. В этой церкви служил и его сын Архипп, которому была уготована судьба мученика — его убили за то, что он отказался участвовать в языческом празднике.

На Руси на Архипа женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше она наготовит всякой снеди, тем богаче будет дом. Кроме того, в крестьянских семьях привечали сирых да убогих, угощали нищих. Говорили, что чем больше сделаешь добрых дел в этот день, тем лучше.

Главным блюдом был каравай, который посвящали солнцу и ели по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и всем проходившим мимо странникам. Оставшиеся крошки нужно было бросать за спину. Люди верили: кинешь хлеб-соль назад — по осени с хлебом-солью будешь.

Святого Филимона в народе называли по-простому — Филя Вешний. С этого дня весна все больше вступала в силу. Крестьяне наблюдали за животными: если пролетела чайка — скоро будет ледоход. Если встретишь в лесу белого зайца — значит, снег непременно выпадет еще; а вот если зайцы попадаются серые — тепло не за горами.