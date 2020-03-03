Заявление: «Я считаю, что ведутся переговоры о формировании этой коалиции, которую я назвал социал-демократической»

По мнению журналиста Виктора Никитуш за 100 дней работы правительство меньше занималось политикой, а больше экономикой, что хорошо.

Как сообщает ТРИБУНА, в публикации в своем блоге Виктор Никитуш написал, что «при условиях, в которых по цифрам кабинет министров является технократическим, дающим результаты, можно понять заявление президента Додона, согласно которому он желает, чтобы Ион Кику оставался премьер-министром и после президентских выборов от осени 2020 года».

«Я утверждал, что ПСРМ хочет обеспечить безопасность кабинета Кику и что это можно сделать, приняв ДПМ к правлению. Я считаю, что ведутся переговоры о формировании этой коалиции, которую я назвал социал-демократической. ДП, скорее всего, захочет больше правительственных должностей, я думаю, что молдавские социалисты могли бы предоставить им четыре-пять министерских должностей, и для этого должно быть некоторое разъединение министерств.

Соединение, которое произошло по причинам бюджетной экономики, образовало хаос в некоторых министерствах, и это видно невооруженным взглядом. Предположение о том, что ДПМ может забрать должность премьер-министра ложное – после представления отчета о 100 днях работы, в общественном пространстве стало заметно, что молдавские социалисты не откажутся от Иона Кику в качестве премьер-министра», написал журналист.

По его словам, перестановки, объявленные Игорем Додоном, были частью неофициального приглашения, адресованного ДП, к переговорам о принятии власти.

«ДПМ может получить министерство здравоохранения (разъединенное от министерства социальной защиты), министерство образования (разъединенное от министерства культуры), министерство сельского хозяйства и министерство иностранных дел. В случае если альянс не состоится, будет сменены максимум 1-2 министра. Отказ от участия ДПМ в формировании парламентской коалиции с ПСРМ будет серьезной политической ошибкой, что будет означать упущение возможности европеизации молдавских социалистов.

В разгар кризиса меняющихся международных геополитических парадигм, когда новая волна мигрантов оказывает давление на Европейский Союз, Республика Молдова нуждается во внутренней стабильности и разумной, сбалансированной и многовекторной внешней политике. Молдавское правительство нуждается в сильной парламентской поддержке, и это можно сделать с помощью ДП. Очевидно, в свою очередь, команда переговорщиков молдавских демократов должна проявить рациональность», заключил Никитуш.

Андриана Кептине