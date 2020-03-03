Марк Ткачук: На фоне позора на площади призывает к досрочным выборам...

Марк Ткачук, со-основатель партии коллективного действия Гражданский Конгресс, на фоне позора на площади призвал к скорейшим досрочным парламентским выборам. Ждём конкретных шагов для достижения поставленной задачи.

"Чем ближе к дате так называемых президентских выборов, тем отчетливее будет виден край той пропасти, куда ведут молдавское общество политические наследники дела беглого олигарха - Игорь Додон и Майя Санду.

Только досрочные парламентские выборы. Именно они могут стать разумным итогом по освобождению захваченного государства. Только досрочные парламентские выборы способны вырвать страну из гибельного сценария, рождающего лишь агрессию и преступную беспомощность" - опубликовал Ткачук на своей странице в ФБ.

@MT