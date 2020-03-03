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Марк Ткачук: На фоне позора на площади призывает к досрочным выборам...
03.03.2020

 Марк Ткачук, со-основатель партии коллективного действия Гражданский Конгресс, на фоне позора на площади призвал к скорейшим досрочным парламентским выборам. Ждём конкретных шагов для достижения поставленной задачи. 

"Чем ближе к дате так называемых президентских выборов, тем отчетливее будет виден край той пропасти, куда  ведут молдавское общество политические наследники дела беглого олигарха - Игорь Додон и Майя Санду.

Только досрочные парламентские выборы. Именно они могут стать разумным итогом по освобождению захваченного государства.  Только досрочные парламентские выборы способны вырвать страну из гибельного сценария, рождающего лишь агрессию и преступную беспомощность" - опубликовал  Ткачук на своей странице в ФБ. 

@MT


 
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