Норок, напарница: Как Америка заставит Санду дружить с беглым молдавских олигархом Плахотнюком

Эксперты считают, что реабилитация Влада Георгиевича в СМИ США началась не случайно.

Американское издание U.S. News & World Report (США), и "эксперты", написали статью, о ситуации в Молдове. Ее цель – призыв лично к Трампу и к властям способствовать реабилитации Плахотнюка, и ни много, ни мало - возвращению его в Молдову для "наведения порядка". Комментарий специально для eNews политолога Корнелиу Чуря.

- Эта статья в американской газете была адресована американскому политическому классу. Авторы призывали Дональда Трампа и руководство США изменить свое отношение к Молдове.

Я считаю, что таким образом Владимир Плахотнюк продвигает свои интересы и лоббирует их, хочет заручиться поддержкой американцев, вернуться в страну и снова оказаться во власти.

Учитывая, что Майя Санду – это западный фактор, скорей всего они будут действовать вместе.

Хотя подобные материалы в американской прессе уже выходили с октября прошлого года, но мало кто о них знал. Но именно эта статья вызвала большой общественный резонанс, так как она была перепечатана в наших СМИ.

И это понятно, потому что мы сейчас все видим, как налево и направо, скажем так, кидают камни в огород Плахотнюка. А власти, в том числе и Игорь Додон, не раз говорили о том, что Плахотнюка объявят в розыск через Интерпол, и вернут в Молдову в наручниках, сказал Чуря.

ЛИДИЯ ТКАЧ