Страх и ненависть в Молдове: Почему можно понять родителей одноклассников школьницы, которую затравили из-за поездки в Италию

Вряд ли Молдова чем-то лучше развитых стран, где принимают беспрецедентные меры по предотвращению коронавируса.

В конце прошлой недели в Кишиневе случился скандал. В одном из столичных лицеев затравили школьницу, которая провела неделю в Турине (Италия), а потом пришла в школу. 12-классница получила все необходимые справки — она здорова. Но в школе началась паника: родители одноклассников не хотели, чтобы их детям угрожала опасность. Они настаивали на том, чтобы девочка, прибывшая из Италии, 14 дней пробыла дома, на карантине, учитывая то, что у коронавируса инкубационный период составляет в среднем 14 дней.

Скандал вышел нешуточный. Вовлеченным оказалось и руководство школьного заведения. Родителей учеников, которые боялись девочку, обвиняли в глупости, необоснованной агрессии и панике, травле в адрес девочки. В общем, виноватыми и плохими оказались обеспокоенные родители учеников.

А чем их собственно обвиняют? В том, что они беспокоятся за своих детей? А почему это беспокойство признано необоснованным?! Давайте по порядку. Инкубационный период коронавируса — в среднем 14 дней. Девочка на карантине не была, потому что соответствующий указ (о необходимости карантина для тех, кто прибыл из Италии) был издан только 26 февраля - спустя день после того, как девушка получила все необходимые медицинские справки. Как можно было получить все необходимые справки, если инкубационный период еще не закончился? Почему в других странах людей, которые могут быть опасными для окружающих, помещают под настоящий карантин, а наша девочка берет справку о том, что здорова и идет в школу?

Здесь вот что интересно. Может, врачи действительно были уверены, что девочка здорова - она ведь сдала анализы и ее обследовали. Но родители других детей не могут разделить эту уверенность хотя бы потому, что каждый родитель знает, что получить справку можно, даже не заходя к семейному врачу. Да, возможно, это не тот случай — ведь сейчас все очень серьезно, с коронавирусом никто шутить не собирается. Но доверия в обществе нет давно — ни семейному врачу, ни другим врачам, ни родителям — никому. Оно, доверие, не может вдруг взяться ни с того, ни с сего.

Мы же и до этого коронавируса просили не водить в школу и детский сад больных детей. А кто нас слушал? Кого волновали чужие дети? Мой — больной, значит, пусть и ваши болеют. А основная часть родителей даже и не рассуждала — она даже и не задумывалась о том, что может навредить другим.

К счастью, перенесли утренники, посвященные 8 марта. Иначе число больных детей увеличилось бы в разы. Потому что на утренник пришли бы не только больные дети, но и их больные родители. Бабушке с ОРВИ тоже надо прийти — она же не может пропустить утренник внука. О том, что она заразит людей, в том числе детей, она и не думает. А если думает, то не парится.

Неуважение, равнодушие и недоверие — это про наше общество. Именно по этой причине справка 12-классницы не может кого-то успокоить или убедить. Никто из нормальных родителей не хотел бы, чтобы их ребенку грозила еще одна опасность. Их и так много — грипп, ОРВИ и прочие неприятности атакуют Молдову уже несколько недель. Но к ним-то мы привыкшие, более-менее знаем, как себя вести и что предпринимать. А тут — что-то новое, страшное, непонятное даже в развитых, богатых странах с хорошо оборудованными больницами. Там принимаются беспрецедентные меры и все равно люди заболевают и умирают. А мы, что, особенные и нам ничего не грозит? Там людей изолируют, а нам достаточно взять справку и пойти в школу?!

А вообще в таких случае, наверное, лучше перебдеть, чем недобдеть? Вы так не считаете?

ЛИДИЯ ТКАЧ