Бывшая бэк-вокалистка Дана Балана Тани Вандер не упускает возможности похвастаться своей роскошной жизнью

Зачем знаменитостям Instagram? Просматриваю ленту многих селебрети вопрос на этот ответ просто до безумия — чтобы все смотрели и завидовали. Зачем становится популярной, если потом нельзя похвастаться красивыми нарядами, дорогими автомобилями, путешествиями и другими составляющими роскошной жизни и успеха?! Возможно, именно так размышляют большинство из молдавских звезд. А Тани Вандер именно по такому принципе и ведет свой микроблог.

Фото: соцсети

Бывшая бэк-вокалистка Дана Балана, а ныне нутриционист Тани Вандер частенько хвастается в сети своими брендовыми вещами, за, что неоднократно подвергалась критике со стороны фолловеров.

Фото: соцсети

На днях будущая мамочка и «королева хвастограма» опубликовала короткие видео, продемонстрировав внушительную коллекцию дорогих сумок от мировых брендов. Подобный контент фолловеры экс-вокалистки восприняли неоднозначно. Некоторые признались Вандер, что она для них пример и со временем они достигнут такого же успеха.

Другие, наоборот, упрекнули нутрициониста.

Фото: соцсети

«Не все могут позволить себе фирменные сумки от брендов, не все живут с богатыми мужчинами», - написала одна из подписчиц Тани.

Фото: perfecte.md

В свою очередь эффектная брюнетка отметила, что «или не все работают, чтобы самостоятельно себе купить».