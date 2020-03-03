Усатый: Плахотнюк попытается вывести 100 млн евро из Moldindconbank

В ближайшее время Владимир Плахотнюк попытается вывести 100 миллионов евро из банка Moldindconbank.

Более 70% акций банка принадлежат болгарской компании „Doverie-Invest” S.A., но эта фирмы выступает лишь номинальным владельцем, а в действительности за ней стоит бывший лидер демократов. Об этом рассказал председатель «Нашей Партии» Ренато Усатый во время прямого эфира в Facebook.

«После его [Влада Плахотнюка] бегства из Молдовы, была попытка срочно продать Moldindconbank, но все боятся его покупать. Одни говорят: выйдет Платон и заберет его, вторые просто говорят, что ситуация в стране нестабильная. Поэтому в ближайшие дни они попытаются вывезти 100 млн евро в некоторые зарубежные фонды. Потом скажут, что эти зарубежные фонды «накрылись». Вероятность того, что это все повесят на нас – огромная», - заявил Ренато Усатый.

Для того, чтобы этого не произошло, и очередные украденные миллионы не пришлось возвращать гражданам Молдовы, Ренато Усатый обратился к правительству, НЦБК, Национальному банку и Генеральной прокуратуре с призывом внимательно следить за тем, что происходит вокруг Moldindconbank и предпринять соответствующие меры по недопущению новой банковской кражи.

«Я обращаюсь ко всем: НЦБК, премьер-министру, Генеральной Прокуратуре и НБМ, не говорите потом, что вы ничего не знали. Сегодня Нацбанк обязан ввести процедуру наблюдения для того, чтобы не дать им вывести эти 100 млн евро. Как только выведут эти деньги – банку наступит конец», - заключил Ренато Усатый.