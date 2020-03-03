Коронавирус близко! На Украине зафиксирован первый случай заражения

Украинские власти должны показать на примере, как бороться с китайским вирусом. На Украине зафиксирован и уже подтвержден первый случай заражения коронавирусом.

Как сообщается, наличие вируса обнаружили после проведения обследования у жителя города Черновцы.

Об этом стало известно 1 марта 2020 из сообщения заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабинете министров.

В сообщении говорилось, что в Черновцах выявлен гражданин с подозрением на коронавирус. Также говорилось о том, что гражданин ранее побывал в Италии, и только вернулся оттуда с симптомами болезни.

Сегодня стало известно, что подозрения врачей подтвердились – результаты анализов показали положительный результат на китайский вирус.

Украинские власти сообщают, что все материалы и образцы дополнительно переданы во Всемирную организацию охраны здоровья.

Министерство здравохоранения работает с людьми, которые контактировали с заразившимся.

Михаил Генчу