С сегодняшнего дня сигнализировать о проблемах в Кишиневе будет проще

С сегодняшнего дня жители столицы могут уведомить кишиневские власти о проблемах в городе одним щелчком мыши.

Генеральный примар столицы Ион Чебан объявил сегодня о запуске платформы eu.chisinau.md, с помощью которой муниципальные власти намерены быстро вмешаться и решить в течение ограниченного времени проблемы сообщества, передает Noi.md.

«На данный момент, помимо двух модулей, которые были протестированы с декабря 2019 года (освещение, светофоры и канализация), на онлайн-платформе (включая мобильное приложение) добавлены категории: несанкционированная коммерция; несанкционированное строительство; дороги, выбоины и дорожные знаки; бездомные; парки, скверы и зеленые насаждения», — уточнил Ион Чебан.

По словам генпримара, на портале eu.chisinau.md также представлены области вмешательства ответственных муниципальных служб, количество уведомлений, над которыми они работают, а также решения конкретных проблем.

Онлайн-платформа eu.chisinau.md, запущенная в тестовом режиме в середине декабря, является альтернативой классическому процессу уведомления ответственных государственных органов.