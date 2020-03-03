Деятельность в сфере туризма упростят

Деятельность в сфере туризма будет упрощена. Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету одобрила во вторник ряд поправок, направленных на актуализацию нормативной базы в туризме.

Как передает «ИНФОТАГ» со ссылкой на пресс-службу парламента, поправки предусматривают отмену обязательной модели туристического контракта, что даст экономическим агентам возможность диверсифицировать содержание соглашения в соответствии с договорными отношениями с партнерами, но с соблюдением правовых норм.

Также предлагается исключить туристический ваучер, так как этот документ строгой отчетности устарел в условиях все более активной электронной торговли, он в значительной степени повторяет контракт на туристические услуги.

Еще одно изменение исключит обязанность работников туристического сектора иметь диплом о соответствующем образовании. Также предлагается исключить обязанность классификации по уровню комфорта (категориям) структур приема туристов с функциями обслуживания столов.

Предлагается разрешить работать на основании предпринимательского патента гидам, туристическим сельским домам и поставщикам развлекательных услуг, таких как гастрономический мастер-класс, художественные и спортивные мероприятия в рамках туристических программ.

Может быть расширен список органов власти, физических и юридических лиц, у которых есть право создавать туристические информационные центры. Планируется создать Консультативный совет по туризму в качестве коммуникационной платформы на основе государственно-частного партнерства.

Авторы предлагают отменить ограничения в туристическом страховании, чтобы у потребителей был выбор страховых услуг.