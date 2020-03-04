Голос Мордора: Беглый Плахотнюк мечтает о триумфальном возвращении в Кишинев

В Молдавии слегка полыхнуло. Примерно по тому же сценарию, что и в Грузии, во время визита российского парламентария, которого, скорее всего по злому умыслу, усадили в кресло председателя грузинского парламента. На сей раз обошлось без присутствия российских парламентариев. Достаточно было одного правдивого и очевидного заявления министра иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокоя, который на днях заявил о том, что конфликт в Приднестровье удалось прекратить благодаря российской армии.

Ситуация в Молдавии сейчас такая, что для дестабилизации достаточно небольшой искорки, а подобное заявление для молдавских националистов и особенно унионистов, жаждущих объединения с Румынией – не одна искорка, а целый факел, сунутый в бочку с порохом. Вот и вышли в центр молдавской столицы некие «ветераны приднестровского конфликта», сторонники объединения с Румынией и все те, кто недоволен курсом нынешней молдавской власти на налаживание отношений с Россией.

В Молдавии уже давным-давно народ разделён на две части. Есть так называемые унионисты, люди, страстно желающие объединения с Румынией, которую называют «матерью». Бред, конечно же, так как молдавская государственность старше румынской на несколько веков, но доказывать этим людям что-либо бесполезно, хотя, много усилий для этого прилагать не надо, достаточно немного заглянуть в историю. Но всё очевидное этими людьми игнорируется.

Кстати, сам унионизм, помимо идеи объединения с Румынией, замешан на болезненной русофобии, причём в очень обострённой фазе.

Молдавию, эти замечательные персонажи рассматривают исключительно, как часть Румынии, которая была оккупирована Россией. Причём, оккупирована не единожды. Только в 20-м веке эти замечательные люди насчитывают две оккупации, одна из которых произошла… в 1944 году, когда Красная Армия изгнала с территории Молдавии немецко-фашистских и румынских оккупантов.

Румыния в годы Второй Мировой войны под руководством фашиста Йона Антонеску была верным союзником гитлеровской Германии. Причём, румынские солдаты не особенно отличились в боях, чем частенько вызывали недовольство и даже гнев Адольфа Гитлера, но зато очень хороши были в качестве оккупационных полицейских сил. Многие жители Молдавии, пережившие оккупацию, вспоминали румынских «братьев» с содроганием, рассказывая, что таких зверств себе не позволяли даже немцы. Румыны по отношению к молдаванам считали себя «высшей расой», с вытекающим из этого определения поведением. Но, тем не менее, на закате существования Советского Союза в Молдове началось унионистское движение.

Тем людям, которые подняли на щит идею объединения с «матерью Румынией» было абсолютно наплевать на свой народ. Первым делом молдавский язык был переименован в румынский, несмотря на то, что в массе исторических источников очень просто найти упоминания именно молдавского языка, но никак не румынского.

Кстати, именно унионистская идея и стала одной из причин войны в Приднестровье, народ которого не пожелал становиться «румынами». Сама Румыния тоже активно работала, желая присоединить к себе Молдавию. Молдаванам активно раздавались румынские паспорта, которые позволяли работать в Европе, велась пропаганда. Но всегда для объединения чего-то не хватало..