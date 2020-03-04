Запрещена парковка на главных улицах столицы

Начиная с марта муниципальные власти ввели режим ограничения парковки на всех главных улицах столицы. Распоряжение подписал вице-примар Виктор Киронда, передаёт IPN.

Запрещено оставлять машину на тротуарах и на проезжей части проспектов Штефана чел Маре и Григоре Виеру, а также улиц Константина Тэнасе, Бэнулеску-Бодони, Алексея Матеевича, Александра Пушкина и Киев. Дорожные знаки, указывающие места для парковки на этих улицах, будут демонтированы.

Ответственные муниципальные подразделения должны пересмотреть систему дорожного движения на улицах, прилегающим к улицам с ограниченным режимом парковки, и обустроить на этих улицах парковочные места за счёт полос движения, параллельно направлению движения и оси проезжей части.

Также с марта все парковочные места, прилегающие к проезжей части улиц и расположенные на ней, будут обустраивать и размечать параллельно оси дороги. Обустройство парковок будет разрешено за счёт тротуаров шириной более 4,5 метра только на второстепенных и периферийных улицах, параллельно оси дороги, при условии реорганизации и перестройки тротуара. Ширина реорганизованных и перестроенных тротуаров должна будет составлять не менее двух метров, в зависимости от потока пешеходов. Цвет, форма и материал, используемые для обустройства парковок и перестройки тротуаров в пределах одного и того же квартала, будут едиными и согласованными в каждом конкретном случае.

Парковочные места для людей с ограниченными возможностями должны будут составлять не менее 4 процентов от общего числа мест, располагающихся по направлению движения улицы, и не менее одного парковочного места на конкретном отрезке улицы.