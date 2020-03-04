Нэстасе хочет "голову Моцока"

Депутаты от партии Платформа „Достоинство и правда” внесли повторное предложение о вотуме недоверия министерству иностранных дел и европейской интеграции. Соответствующий запрос направил в Постоянное бюро парламента заместитель председателя партии, депутат Александру Слусарь, передаёт IPN.

По мнению ПППДП, позиция и заявления министра иностранных дел противоречат истории, реальности и Конституции страны.

„Министерство иностранных дел, в лице министра, позволило себе сделать безответственные заявления по вопросам внутренней политики. Министерство иностранных дел высказало свою позицию по поводу конфликта на Днестре заслуживающим осуждения образом. Отметим, что приднестровский регион является составной частью Республики Молдова, а вызывающее вмешательство в эту проблему Министерства иностранных дел, посредством антиконституционных заявлений, можно рассматривать и как косвенное признание того, что приднестровский регион, с его так называемыми властями, относится к сфере внешней политики”, - говорится в опубликованном партией пресс-релизе.

Партия Платформа „Достоинство и правда” обвиняет нынешнее руководство страны в том, что оно имитирует процесс интеграции в Европейский союз, в то время как „на самом деле зафиксирован значительный регресс”.

Депутаты от ПППДП требуют заслушать министра по ряду вопросов, связанных с его позицией относительно событий 1992 года и с внешней политикой в области европейской интеграции. Они также требуют объяснений касательно позиции Республики Молдова на международной арене в отношении проблемы приднестровского региона и, следовательно, конфликта на Днестре.

Впервые предложение о вотуме недоверия Министерству иностранных дел и европейской интеграции было внесено депутатами от политической партии Платформа „Достоинство и правда” и Партии действия и солидарности 13 февраля. Однако Постоянное бюро парламента не посчитало его приемлемым для начала законодательной процедуры. В знак протеста авторы заблокировали трибуну законодательного собрания.