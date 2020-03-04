Взяток стало меньше, штрафов и проверок – больше. Всемирный банк представил исследование о бизнесе в Молдове

Согласно исследованию всемирного банка (ВБ), в области государственного регулирования предпринимательской деятельности в Молдове ситуация улучшилась по сравнению в 2018 годом, но еще остаются направления, которые требуют реформирования. Эксперты ВБ рассмотрели деятельность 600 молдавских компаний, и пришли к выводу, что экономические реформы работают, что создает преимущества для развития бизнеса.

Исследование проводилось на протяжении 15 лет, что позволяет сравнить большой массив данных и наблюдать изменения, эффект от реформ.

По словам старшего специалиста ВБ по развитию частного сектора Тарика Саховича в Молдове сократилось количество проверок, что также уменьшило нагрузку на бизнес. Представители 40% компаний заявили, что контролирующие органы стали приходить реже, что облегчило ведение бизнеса. Сахович отметил, что проверки на основе оценки рисков действительно приносят результаты. Из-за уменьшения влияния государства, уменьшилась и коррупционная составляющая: “компании стали давать меньше взяток, но начали выплачивать больше штрафов”.

Несмотря на снижение общего числа, в 2019 году налоговые органы провели проверки практически на каждом втором предприятии (46,6%), а продолжительность визитов значительно увеличилась по сравнению с 2018 годом – почти в три раза. Увеличение продолжительности проверок сопровождалось ростом числа штрафов для предприятий – с 31% до 50%.

2019-й был первым годом действия единого окна, в результате отмечается значительное сокращение времени, необходимого для получения той или иной лицензии или разрешения. И если раньше для получения этих документов требовалось порядка 30-60 дней, то теперь этот срок уменьшился до восьми дней.

Как отметил Сахович, наиболее проблемной областью остается выдача разрешений на строительство. Почти половина компаний заявили, что столкнулись с трудностями при получении авторизации. Вариант её решения – оцифровка действующей системы, что позволит сделать её более понятной и прозрачной.

Согласно данным исследования группы всемирного банка, уровень доверия предпринимателей к судебной системе остается низким. Только два из пяти предприятий обращаются в суды для разрешения коммерческих тяжб. Каждая третья – использует неофициальные методы решения споров и конфликтов. Главной проблемой бизнесмены называют длительность судебных процессов.

Исследование Всемирного банка представляет собой подробный анализ 17 различных аспектов деловой среды. Бенефициаром исследования выступает правительство. Цель – через восприятие бизнеса определить основные препятствия, установить наиболее тревожные тенденции, указать на ошибки в регулировании в рамках текущих правительственных реформ и предложить решения по улучшению бизнес-среды.