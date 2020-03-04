Отчет о поездке в Брюссель и краткий анализ Президента Молдовы

Сегодня у нас был короткий визит из Брюсселя, где провели три встречи с представителями руководства Бельгии, включая короля Филиппа. В результате нам удалось поднять двусторонние отношения на новый уровень с этой страной.

Заключительным пунктом поездки стали искренние и конструктивные переговоры с Европейским комиссаром по вопросам политики соседей Оливером Вархели и переговоров по вопросам расширения, а также управление совместно анализировать как текущие, так и перспективные вопросы, связанные с молдавско-европейским диалогом.

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