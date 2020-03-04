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Воронин vs Дьяков: лидер ПКРМ требует возбудить уголовное дело против почетного председателя ДПМ
04.03.2020

Лидер ПКРМ Владимир Воронин требует возбудить уголовное дело против почетного председателя ДПМ Дмитрий Дьякова. Он обратился в генпрокуратуру. В своем заявлении лидер коммунистов настаивает на расследовании случаев подкупа депутатов, а также просит проверить факты, о которых писал Дьяков в своей публикации на ФБ.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру подтвердила наличие такого заявления. Получить комментарии Дмитрия Дьякова не удалось, мы так и не смогли до него дозвониться.

В конце прошлой недели в одном из своих постов в Фейсбук Дьяков упрекнул Воронина в получении денег за выход восьми депутатов из Партии коммунистов. В ответ Воронин обвинил последнего во лжи, назвав карьеристом и предателем.


 
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