Воронин vs Дьяков: лидер ПКРМ требует возбудить уголовное дело против почетного председателя ДПМ

Лидер ПКРМ Владимир Воронин требует возбудить уголовное дело против почетного председателя ДПМ Дмитрий Дьякова. Он обратился в генпрокуратуру. В своем заявлении лидер коммунистов настаивает на расследовании случаев подкупа депутатов, а также просит проверить факты, о которых писал Дьяков в своей публикации на ФБ.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру подтвердила наличие такого заявления. Получить комментарии Дмитрия Дьякова не удалось, мы так и не смогли до него дозвониться.

В конце прошлой недели в одном из своих постов в Фейсбук Дьяков упрекнул Воронина в получении денег за выход восьми депутатов из Партии коммунистов. В ответ Воронин обвинил последнего во лжи, назвав карьеристом и предателем.