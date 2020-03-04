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Технологии
Кишиневцы могут сообщить Налоговой онлайн о работе таксистов
04.03.2020

Клиент такси будет вправе не оплачивать поездку в том случае, если ему не был выбит и вручён кассовый чек в бумажном или электронном виде.

Людей, пользующихся услугами такси и заметивших нарушения налогового характера в работе оператора, призывают уведомлять о нарушениях посредством онлайн-линии для жалоб, открытой Государственной налоговой службой. Жалобы можно направлять по электронному адресу taxi.petitie@sfs.md, полученную информацию возьмут в работу управления, ответственные за её проверку, передаёт IPN.

В своём пресс-релизе Государственная налоговая служба напоминает всем пассажироперевозчикам в режиме такси об обязательности применения контрольно-кассового оборудования для осуществления расчётов наличными при оказании услуг по автотранспортным пассажироперевозкам в режиме такси, а также об обязательности официального трудоустройства водителей.

Клиент такси будет вправе не оплачивать поездку в том случае, если ему не был выбит и вручён кассовый чек в бумажном или электронном виде.


 
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