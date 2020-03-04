Владелец «Зимбру» Николай Черный - «КП»: Имею я право не хотеть вкладывать свои деньги в «Зимбру» и в молдавский футбол?!

Старейший клуба в стране прекращает свое существование и не будет участвовать ни в одном турнире.

Вчера, 3 марта, состоялась пресс-конференция, на которой было объявлено о будущем клуба «Зимбру». Как сообщает портал Moldfootball.com , было объявлено, что "Зимбру" снимает свою команду с чемпионата в Национальной Дивизии. Более того, первая команда клуба вообще прекращает свое существование на неопределенный период и не будет участвовать ни в одном турнире. Об этом заявил вице-президент клуба Севастьян Ботнарь.

- Господин Черный более не заинтересован финансировать "Зимбру", - отметил Ботнарь. - Учитывая, что 70% бюджета уходит на первую команду, мы приняли решение, что первая команда прекращает свое существование. Решение не долговременное. Оно касается только ближайшего года, за которое мы надеемся оздоровить финансовую ситуацию в клубе. Таким образом, команда "Зимбру" не будет играть в этом сезоне ни в одном турнире.

Николай Черный будет продолжать финансировать Академию.

Что касается итальянских инвесторов, то "из-за недопонимания они отказались участвовать в проекте. Недопонимания возникли из-за того, что сначала была договоренность, что господин Черный покроет все текущие долги, а они будут финансировать клуб. Потом была договоренность, что итальянцы приведут спонсоров, закроют долги и станут собственниками. Но потом они отказались и от этого, из-за чего мы и пришли к этому решению".

Долги клуба составляют 6 миллионов леев.

- Итальянцы начали заявлять, что будут финансировать клуб, если им отдадут в управлении и базу, и Академию. Мы согласились, но они все равно заявили, что не будут финансировать клуб. По регламенту в будущем "Зимбру" может возобновить свое участие в чемпионатах Молдовы с Дивизии А, так как центры подготовки имеют автоматически место в Дивизии А.

Николай Черный больше не будет инвестировать с профессиональный футбол.

Отметим, что "Зимбру" являлся единственной командой Национальной Дивизии, которая участвовала в высшей лиге чемпионата Молдовы во всех сезонах.

Дозвонились мы до Николая Черного.

- Николай Тимофеевич, вы заявили о том, что больше не будете вкладывать деньги в профессиональный футбол?

- В профессиональный — нет. Потому что не хочу! Тридцать лет я вкладывал! Имею право не хотеть?

- Все-таки, «Зимбру» - клуб с такими традициями!

- Ну, так что?! Что мне делать?! Остается же футбольная академия, тоже «Зимбру». Так что...

- У клуба действительно долги в 6 миллионов леев?

- Больше!

- Сколько? Десять-пятнадцать миллионов?

- Больше! Я не бухгалтер.

- А в будущем, как думаете, «Зимбру»...

- Никак не думаю! Вот есть дети, все!

- То есть, вы больше не будете вкладывать деньги в профессиональный футбол?

- Слушай, в этой жизни все меняется. Но я буду только детей поддерживать, не хочу больше вкладывать деньги в профессиональный футбол!

- Потому что никакой отдачи?

- Да!

ЛЕОНИД РЯБКОВ