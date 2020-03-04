Игорь Мунтяну: Концессионер КМА использовал антиконкурентную практику по отношению к авиационным операторам

Отбор концессионера Кишиневского международного аэропорта был сделан без соблюдения прозрачности и механизмов обеспечения возмещения ущерба государству. Этот процесс произошел с серьезными и глубокими недостатками, а следственные органы и юстиция должны расследовать эту рискованную концессию. Оценка была дана депутатом Игорем Мунтяну, председателем парламентской Комиссии по контролю за публичными финансами после заслушивания аудиторского отчета Счетной палаты о заключении и исполнении контракта о концессии аэропорта, передает IPN.

По словам депутата, концессионер Кишиневского международного аэропорта компания „Avia Invest” обналичила только из сборов за модернизацию около 1,2 млрд. леев - „щедрый подарок, оставленный его владельцам (Шору) их политическими защитниками”. В то же время, несмотря на то, что в 2017 году Международный аэропорт зарегистрировал поток в 2,6 миллиона пассажиров, концессионер не выплатил 50% инвестиций, которые он должен был сделать на первом этапе. Второй этап, который должен был начаться в 2017 году, так и не начался.

Игорь Мунтяну утверждает, „что 90% всех работ концессионера осуществлялись исключительно из доходов, полученных от взимания платы за аэропорт, а остальные - из офшорных зон, находящихся в центре внимания Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег”. „Концессионер использовал антиконкурентную и монополистическую практику по отношению к авиационным операторам, дискреционно кредитуя третьи компании деньгами, собранными из аэропортовых сборов”.

По словам председателя комиссии, договор о концессии запутан, полон двусмысленностей и без соблюдения механизмов защиты интересов государства. „Вывод, который вы можете сделать после этого отчета, заключается в том, что практически нет какой-либо области, связанной с деятельностью „Avia Invest”, которая не имела бы нарушения и незаконное использование концессионных обязательств по активам аэропорта и т. д. Картина ясна. Следственные органы и юстиция должны закрыть эту мрачную картину, которая дополняет токсичный и рискованный опыт концессии для Республики Молдова”, - заявил Игорь Мунтяну.

Операции и менеджмент Кишиневского международного аэропорта перешли к „Avia Invest” в ноябре 2013 года на основе государственно-частного партнерства. Концессионная компания обязалась управлять аэропортом в течение 49 лет и инвестировать в его модернизацию 250 млн. евро.