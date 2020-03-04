«Плахотнюк в Молдове действует как бандит, но его методы уже не работают», - журналист «Блокнота» - российскому порталу

Журналист "Блокнота Молдовы" пообщался с коллегами из NewsFront. Первая неделя марта началась в Кишиневе с радикальных выходок националистов, которые под соусом «борьбы за права ветеранов» пытались прорваться к зданию правительства - примерно так, как это было в апреле 2009-го года.

В результате в городе встал общественный транспорт, не могли проехать машины скорой помощи, спешившие к людям, которые срочно нуждались в медиках, но радикалы не увидели в этом ничего страшного, блокируя центральные улицы города.

О том, кто стоит за этими попытками, и почему эта выходка не имела шансов на успех, в интервью российскому изданию NewsFront и ведущему Сергею Веселовскому рассказал журналист нашего издания Дан Дудка. Ниже - видеозапись этой беседы.

Михаил Генчу