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Экономика
Пенсионеры предлагают создать фонд поддержки пожилых людей
04.03.2020

Возможность перенаправления 2% от подоходного налога работающих пенсионеров обсудили представители Ассоциации пенсионеров с премьер-министром Ионом Кику. Еще одним предложением членов ассоциации является создание Фонда поддержки пожилых людей, передает IPN.

В пресс-релизе правительства отмечается, что премьер заверил представителей ассоциации, что предложение будет рассмотрено на платформе Государственной канцелярии, после чего будут проведены публичные консультации.

Ассоциация пенсионеров насчитывает более 700 тыс. пенсионеров, из которых около 150 тыс. продолжают работать.


 
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