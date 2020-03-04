В центре Кишинева введут ограничения на парковку автомобилей

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Общество
Власти Кишинева запретили с 1 марта парковку автомобилей на улицах в центральной части города, где курсирует общественный транспорт, передает МОЛДПРЕС.
Соответствующее распоряжение подписал вице-примар Виктор Киронда.
Зоны, где водители больше не смогут парковаться на первой полосе движения, находятся на проспекте Штефан чел Маре и Григория Виеру, а также на улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони, К. Тэнасе, ул. Киевская. Таким образом, мэрия планирует разгрузить движение и избежать пробок на самых оживленных дорожных артериях в Кишиневе.
К концу 2020 года Главное управление общественного транспорта и путей сообщения пересмотрит и изменит проекты организации дорожного движения на каждой улице с учетом применения режима ограниченной парковки.
Также муниципальные службы будут организовывать движение на второстепенных улицах и организуют парковки в центре Кишинева.
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