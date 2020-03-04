Депутат парламента Молдовы, вернувшаяся из Италии: Я не буду сдавать анализ на коронавирус, не вижу необходимости

Своим поведением народный избранник показывает не самый лучший пример народу.

После недавнего возвращения из Италии депутат ПДС Галина Сажина находится на карантине. Политик рассказала, что провела пять дней в Болонье, где проходила медицинское обследование.

Вернувшись 26 февраля в Молдову она посетила семейного врача, однако тест на вирус COVID-19 сдавать не стала, поскольку, по ее словам, не видела в этом необходимости.

Коронавирус депутата не берет?

"На карантине в целях предосторожности, симптомов нет, ничего нет. Я находилась в окрестностях Болоньи, заполнила анкету. По просьбе коллег нахожусь на карантине. В Кишиневе обратилась к врачу", - сообщила Галина Сажина, сообщает Publika.

Кстати, депутат Галина Сажина известна тем, что однажды заснула на заседании парламента.

ЛИДИЯ ТКАЧ