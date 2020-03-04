Депутат парламента Молдовы, вернувшаяся из Италии: Я не буду сдавать анализ на коронавирус, не вижу необходимости

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Своим поведением народный избранник показывает не самый лучший пример народу.
После недавнего возвращения из Италии депутат ПДС Галина Сажина находится на карантине. Политик рассказала, что провела пять дней в Болонье, где проходила медицинское обследование.
Вернувшись 26 февраля в Молдову она посетила семейного врача, однако тест на вирус COVID-19 сдавать не стала, поскольку, по ее словам, не видела в этом необходимости.
Коронавирус депутата не берет?
"На карантине в целях предосторожности, симптомов нет, ничего нет. Я находилась в окрестностях Болоньи, заполнила анкету. По просьбе коллег нахожусь на карантине. В Кишиневе обратилась к врачу", - сообщила Галина Сажина, сообщает Publika.
Кстати, депутат Галина Сажина известна тем, что однажды заснула на заседании парламента.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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