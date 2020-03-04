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Скандал в парламенте Молдовы – акумовцы требуют отменить индексацию пенсий
04.03.2020

Лидер партии Андрей Нэстасе выступил в соцсетях в защиту этого решения. В очередной раз проевропейские депутаты из платформы «ДА» решили обратить на себя внимание, устроив скандал в парламенте.

Председатель парламентской фракции «Платформы ДА» Александр Слусарь внес в парламент документ об отмене закона об индексации пенсий.

В попытке оправдать свой шаг, они говорят, что что при принятии закона депутаты не соблюли необходимые технические процедуры, например, 10-дневный срок для внесения поправок между первым и вторым чтением.

Напомним, что в конце февраля 2020 года парламентарии одобрили в окончательном варианте законопроект об индексации пенсий дважды в год: с 1 апреля и с 1 октября.

Нововведение затронет доходы 700 тысяч человек. Ранее с данной инициативой выступил президент страны Игорь Додон.

Михаил Генчу


 
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