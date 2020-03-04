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Общество
Национальная лотерея раздала за неделю четырем счастливчикам 450 тысяч леев
04.03.2020

Последняя неделя февраля была по-настоящему щедра к четырем жителям Молдовы, которые выиграли впечатляющие суммы в лотерейных билетах.

Сергей Пыргарь из села Фундурий Векь Глодянского района пополнил бюджет своей семьи на 250 000 леев. Счастливый билет из третьего тиража «Лото+» мужчина купил на заправке в Глодянах. На эти деньги семья завершит строительство дома и купит сельскохозяйственную технику для своего вишневого сада.

77-летняя Тамара Салински из города Калараш выиграла 77 777 леев. Пенсионерка купила билет «Золотая семерка, III тираж» в местном киоске Почты Молдовы. У женщина серьезные проблемы со здоровьем, выигрыш она направит на лечение. Часть денег Тамара Салински потратит на помощь детям и внукам.

В список счастливчиков попал и Артем Пантелеев из Кишинева. 30-летний мужчина встретился с удачей на АЗС на трассе Кишинев-Страшены. Счастливчик купил 10 билетов из третьего тиража «Золотой семерки» и обнаружил 77 777 леев. Выигрыш семья Пантелеевых потратит на первый взнос для покупки собственной квартиры.

Еще один крупный выигрыш отправляется в село Мерений Ной в Новоаненском районе. Игорь Дьякону купил билет билет «Лото+, III тираж» на почте и выиграл 50 000 леев, которые планирует вложить в бизнес.

На сегодняшний день Национальная лотерея предоставила выигрыши на сумму более 425 миллионов леев, а 16 человек стали миллионерами. Узнайте, где находится ближайший пункт продажи билетов Национальной лотереи здесь.

Михаил Генчу


 
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