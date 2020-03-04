Срочно! В Молдове социалисты приняли решение о создании коалиции с Демпартией

Партия социалистов Республики Молдова созвала сегодня Республиканский совет, чтобы обсудить политическую стратегию и действия на последующий период. В этом контексте была проанализирована деятельность партии в Парламенте и Правительстве, способы, с помощью которых можно повысить как ее эффективность, так и усилить политическую поддержку правительственной команды.

Было установлено, что нынешнее Правительство выполнило краткосрочные задачи, поставленные при его утверждении, смогло избежать политического и социального кризиса, начатого в ноябре прошлого года блоком «ACUM», отказавшегося от управления и коалиции. Также, правительственная команда выполнила обязательства, обговоренные с международными партнерами, доказательством чему является успешное завершение программы с МВФ.

Но самым важным является запуск социальных программ, которые принесли и принесут в этом году непосредственную пользу гражданам. Все это удалось сделать в сложном контексте, в котором работало правительство – без политического большинства в парламенте, с поддержкой, основанной на условиях, которые также были соблюдены.

ПСРМ сожалеет о том, что бывшие политические партнеры из блока «ACUM» не ответили на многочисленные призывы вернуться к диалогу и вместе найти консенсус, который приведет к необходимой политической стабильности, предпочитая вместо диалога настаивать на организации досрочных выборов, которые в любом случае привели бы нас снова за стол переговоров, но со значительными расходами для граждан и страны.

Мы предоставили достаточно времени бывшим коллегам по альянсу из ПДС и «Платформы ДА», чтобы они прояснили внутреннюю ситуацию, преодолели определенные недопонимания, которые привели к развалу коалиции. Сегодня мы находимся в ситуации, когда приходится констатировать, что ясной опцией блока «ACUM» осталась организация досрочных выборов, присутствует нежелание вернуться к власти, чтобы продолжить дела, начатые вместе.

В этих условиях Республиканский совет ПСРМ проанализировал три оставшихся сценария:

1) сохранение нынешней ситуации – Правительства, лишенного стабильной политической поддержки;

2) политическое партнерство с ДПМ, которая является единственной парламентской партией, открытой к диалогу на эту тему;

3) досрочные парламентские выборы в ноябре, совмещенные с президентскими.

В результате состоявшихся дискуссий было решено, что необходимо избежать досрочных парламентских выборов, потому что политическая ситуация не разрешится, и они могут нанести только ущерб гражданам. Даже при том, что для ПСРМ досрочные выборы могли бы представлять очень хорошую политическую возможность, наше решение должно отражать, прежде всего, интересы граждан и страны.

Как следствие, руководство партии получило мандат вести переговоры для обеспечения стабильного управления, которое может выполнить с максимальной эффективностью программу деятельности до 2023 года. Только стабильное управление позволит внедрить социальные проекты, которые принесут большую пользу гражданам. В основе возможного будущего политического альянса будет находиться то же политическое соглашение, подписанное ПСРМ и блоком «ACUM» – документ, одобренный обществом и международными партнерами.

В случае, если подписание политического соглашения о создании парламентского большинства не будет возможным, партии, которые не согласятся на диалог или заблокируют деятельность Правительства Иона Кику, должны взять на себя ответственность за провоцирование досрочных парламентских выборов.

Это еще одно доказательство, что социалисты и в дальнейшем поддерживают внедрение обязательств, согласованных в июне 2019 года. ПСРМ остается партией, открытой для диалога со всеми политическими силами, которые работают для того, чтобы способствовать росту благосостояние населения. Наш основной приоритет – улучшение социально-экономической ситуации в стране, защита граждан, укрепление правового государства, соблюдение наших национальных ценностей, продвижение взвешенной внешней политики.

Призываем все парламентские партии внести свой вклад посредством политической деятельности в реализацию этих целей.