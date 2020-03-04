Прагматичный подход: ПДС не видит необходимости в дальнейшей поддержке Андрея Нэстасе

ПДС расплатилась с ППДП за поддержку, оказанную Санду в 2016-м, проголосовав за Нэстасе на выборах генпримара.

В 2016 году Андрей Нэстасе, имея неплохие шансы стать президентом страны, снял свою кандидатуру в пользу Майи Санду, и, как следствие, оказался больше не нужен бывшим партнерам по коалиции. В ПДС не считают, что они что-то должны ППДП за поддержку, оказанную Санду на президентских выборах, поскольку формирование дважды поддержало Андрея Нэстасе в борьбе за кресло генпримара Кишинева.

Об этом секретарь ПДС Игорь Гросу сообщил в передаче «Puterea a Patra» с Георге Гонца на телеканале N4. Поэтому, по его мнению, намеки со стороны представителей ППДП о том, что на выборах президента страны осенью этого года Майя Санду должна отозвать свою кандидатуру в пользу лидера ППДП, вроде как и неуместны.

- Я слышал эти разговоры раньше. Я не знаю, почему забывают, что мы уже дважды оказывали свою поддержку ППДП на местных выборах в примэрию Кишинева. Хотя мы могли бы выдвинуть своего кандидата. Но тогда мы решили, что будет хорошим тоном, если мы поддержим Нэстасе. Необходимо учитывать реалии, желания избирателей, какой поддержкой пользуется тот или иной кандидат. Нельзя заниматься политикой в формате сегодня я кандидат, а в следующий раз – ты, - заявил Игорь Гросу.

По словам секретаря ПДС, в начале апреля формирование выдвинет своего кандидата на пост президента страны. При этом он дал понять, что этим кандидатом будет, кто бы мог сомневаться, Майя Санду, и отказываться от борьбы в пользу Нэстасе она не намерена.

- Нам не придется повторять опыт 2016 года (когда Андрей Нэстасе выбыл из избирательной гонки в пользу Майи Санду), все пойдут на выборы, и важно мобилизовать электорат во втором туре. Я не вижу трагедии в том, что ППДП решили выдвинуть своего кандидата, мы уважаем это решение. Лидируют сейчас Додон и Санду. Все может измениться, но это зависит от партий, которые должны работать. Избиратель решит, кто лучше, - подчеркнул Гросу.

Что же ждет страну, если президентом вдруг станет Майя Санду? Тут и без намеков секретаря ПДС ясно – досрочные парламентские выборы.

- Очевидно, что, если это произойдет, политическая ситуация будет другой, и я думаю, что другие парламентские партии тоже захотят досрочных выборов, - сказал Гросу, слова которого цитирует unimedia.info.

Хотят ли этого граждане Молдовы, Майю Санду и ее сторонников, как обычно, не интересует. А в то же время опросы показывают, что около 70% жителей Молдовы не хотят досрочных парламентских выборов.