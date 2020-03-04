Досрочные выборы в парламент Молдовы приведут к краху оппозиции: Социалисты набирают 55-60 мандатов

Президент Игорь Додон обратился к парламентским партиям с призывом не горячиться.

Президент страны Игорь Додон считает, что кишиневские политики должны решить: создается ли в этом году правящая коалиция или предстоят досрочные выборы.

- Люди должны знать, что делаем дальше, мы не можем держать их в неопределенности, - заявил глава государства в анонсе к еженедельной передаче «Президент отвечает

- Если ДПМ готова подписывать, давайте подписывать и идти дальше. Я вижу все больше заявлений от тех, кто находится в парламенте, о желании идти на досрочные выборы. Я хочу спросить: Вы в этом уверены? Идем на досрочные, ПСРМ получает 55-60 мандатов и потом что вы будете кричать? – заявил Игорь Додон.

Уточним, что согласно исследованию Ассоциации социологов и демографов, большинство граждан Молдовы не поддерживают идею проведения досрочных парламентских выборов – против высказались почти 70% респондентов. В то же время последний социально-экономический Барометр, проведенный компанией «IMAS», выяснил, что каждый третий гражданин страны считает, что лучшим решением для Молдовы могла бы стать коалиция между ПСРМ и ДПМ.

ПАВЕЛ МУНТЯН