Григорий Петренко о коалиции «Канду- Санду-Шор»: "Вашу репутацию уже сложно испортить!»

Экс-депутат просит правых оппозиционеров «объяснить свое вчерашнее голосование в юридической Комиссии Парламента вместе с Улановым из партии Шор и вместе с плахишом Сырбу».

Бывший депутат Григорий Петренко раскритиковал коалицию «Канду- Санду-Шор»

Бывший депутат Григорий Петренко просит правых оппозиционеров «объяснить свое вчерашнее голосование в юридической Комиссии Парламента вместе с Улановым из партии Шор и вместе с плахишом Сырбу».

На своей странице в Facebook, Петренко написал: «Если вы считаете, что долг бюджета в этом году перед Национальным Банком за «кражу миллиарда» не стоит закрыть за счёт прибыли НБМ и её перечисления в бюджет, хотелось бы это услышать открыто и публично.

А если это совместное голосование депутатов партий ПАС, ДА, Шора и Канду просто притирка друг к другу, пробный шар для будущих голосований, не стесняйтесь, вашу репутацию уже сложно испортить!».

Напомним, что депутаты парламентской группы Канду, а также фракции партий «Шор», ПДС и «Платформы ДА» не поддержали в парламентской комиссии по праву, назначениям и иммунитету законопроект, который позволяет сократить расходы по обслуживанию госдолга, возникшего в результате банковской кражи. В поддержку документа проголосовали только представители фракции ПСРМ.

ЛИДИЯ ТКАЧ