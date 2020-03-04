4 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Григорий Петренко о коалиции «Канду- Санду-Шор»: "Вашу репутацию уже сложно испортить!»
04.03.2020

Экс-депутат просит правых оппозиционеров «объяснить свое вчерашнее голосование в юридической Комиссии Парламента вместе с Улановым из партии Шор и вместе с плахишом Сырбу».

Бывший депутат Григорий Петренко раскритиковал коалицию «Канду- Санду-Шор»

Бывший депутат Григорий Петренко просит правых оппозиционеров «объяснить свое вчерашнее голосование в юридической Комиссии Парламента вместе с Улановым из партии Шор и вместе с плахишом Сырбу».

На своей странице в Facebook, Петренко написал: «Если вы считаете, что долг бюджета в этом году перед Национальным Банком за «кражу миллиарда» не стоит закрыть за счёт прибыли НБМ и её перечисления в бюджет, хотелось бы это услышать открыто и публично.

А если это совместное голосование депутатов партий ПАС, ДА, Шора и Канду просто притирка друг к другу, пробный шар для будущих голосований, не стесняйтесь, вашу репутацию уже сложно испортить!».

Напомним, что депутаты парламентской группы Канду, а также фракции партий «Шор», ПДС и «Платформы ДА» не поддержали в парламентской комиссии по праву, назначениям и иммунитету законопроект, который позволяет сократить расходы по обслуживанию госдолга, возникшего в результате банковской кражи. В поддержку документа проголосовали только представители фракции ПСРМ.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
Количество просмотров:
86
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.