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Экономика
В Молдове растет средняя зарплата: сейчас она составляет 400 евро
04.03.2020

Уровень средней зарплаты в экономике по стране в последнем квартале прошлого года составил примерно 400 евро. Согласно данным Нацбюро статистики, это говорит о росте ежемесячной оплаты труда примерно на 12 процентов, в сравнение с тем же периодом 2018-го, передает НТВ Молдова.

По данным НБС, Самые большие зарплаты получают работники сферы информационных технологий. Это в среднем примерно 17 600 леев. Рост составил 11%.

Сотрудники сферы финансов и страхования получают в среднем около 16 000 леев, а в энергетическом секторе средняя заработная плата превысила 13 500 леев. В области науки заработная плата превысила 10 200 леев.


 
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