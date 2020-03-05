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Общество
Стало известно, сколько будут стоить билеты на матч молдавской сборной с российской
05.03.2020

Игра состоится в последний день марта. Сборная России возвращается в Кишинев, 31-го марта состоится матч между нашей командой и сборной РФ, которая, напомним, на последнем чемпионате мира пробилась в восьмерку лучших. Несмотря на то, что игра будет иметь статус товарищеской, интерес к ней весьма велик, и Молдавская Федерация футбола уже объявила о том, что билеты на матч начнут продаваться с 6 марта и будут стоить от 100 до 400 леев.

Помимо самого матча, намечена и интересная культурно-развлекательная программа с традиционным молдавским застольем, а также будет предоставлена возможность взять автографы у игроков - как молдавских, так и российских. Матч начнется в 21:45 31-го марта.

Также стоит заметить, что сборная Молдовы по футзалу начала свои выступления в проходящем в Хорватии турнире под названием Futsal Week Winter Cup с поражения в матче с американцами - наша команда пропустила четыре безответных мяча.

 Михаил Генчу


 
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