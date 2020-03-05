Работы на очистных сооружениях ведутся максимальными темпами, - Чебан

В том, что творится на городских очистных сооружениях, виновна предыдущая муниципальная власть.

Сегодня, 4 марта, в ходе пресс-конференции генеральный примар Кишинева Ион Чебан рассказал о ситуации на станции очистки сточных вод в Кишиневе. Он отметил, что работы там ведутся максимальными темпами, чтобы решить проблему, которая назревала годами.

По словам столичного градоначальника, за 12 лет в сточных озерах-накопителях скопилось порядка 500 тысяч кубометров ила, а в геотубах - порядка 58 тысяч кубометров. Геотубы законсервированы, озера – заполнены, места для хранения ила больше нет, поэтому ситуация является близкой к катастрофической. Чебан подчеркнул, что есть утвержденный план работы и несколько решений в этом направлении, а на следующей неделе вновь соберется рабочая группа, которая и так работает в ускоренном темпе.

- Ни в одном городе, от Лиссабона до Владивостока, нет такого. Ил и грязь в сточных озерах скапливались годами. Геотубы заполнены недегидратированным илом. Это, по мнению экспертов, - экологическая катастрофа. Виновна в этом предыдущая муниципальная власть. Не исключаю, что это было сделано со злым умыслом, - заявил генпримар столицы.

Ион Чебан также сообщил, что уже обратился в правоохранительные органы, чтобы выявить виновных в сложившейся ситуации и привлечь их к ответственности согласно положениям молдавского законодательства.

Исследования, проведенные в лабораториях Института химии Академии наук Молдовы, показали, что причиной появления на очистных сооружениях сточных вод белого цвета, источающих невыносимый запах, является высокая концентрация сероводорода и сульфидов.

Михаил Генчу