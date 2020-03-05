Правительство удвоило размер ежемесячного пособия для ветеранов

Ветераны войны будут включены в категорию лиц, застрахованных правительством.

Кроме того, размер ежемесячного пособия для них увеличится вдвое. Соответствующий законопроект был одобрен сегодня исполнительной властью.

В документе предлагаются дополнительные меры по социальной защите ветеранов войны и членов семей погибших на поле боя, инвалидов и членов семей участников ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Проект также предусматривает увеличение размера государственного ежемесячного пособия с 250 леев до 500 леев для ветеранов и их семей. Изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.