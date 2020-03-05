Шор: Я готов явиться в суд

Разыскиваемый властями Молдовы бизнесмен с сомнительной репутацией Илан Шор заявил, что готов явиться на судебное слушание по его делу, но поставил два условия.

«Первое — с меня будет снят незаконный арест, решение о котором было принято исключительно по политическим мотивам. И второе — на судебные заседания будет немедленно открыт доступ СМИ. Мои адвокаты неоднократно просили сделать слушания публичными, но в этом было отказано», — заявил Илан Шор в рамках своей пресс-конференции.

Он заявил, что находится в стране, но отказался назвать свое точное местонахождение.

Отметим, что Илан Шор лично не присутствовал на пресс-конференции, а общался с журналистами с экрана в зале.