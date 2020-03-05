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Политика
В Молдове создадут бюро по защите прав предпринимателей
05.03.2020

В Молдове создадут бюро омбудсмена по делам бизнесменов при парламенте. Новый институт будет оказывать помощь в защите прав предпринимателей. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику на заседании с министром Анатолием Усатым и другими должностными лицами, где обсуждался этап разработки закона о бизнес-омбудсмене, сообщает Управление правительства по связям с прессой и протоколу.

В правительстве утверждают, что при разработке закона изучался передовой опыт других государств, и возможные заимствования.

Премьер отметил, что концепцию, перед внедрением, обсудят с предпринимателями, что внести коррективы основываясь на их мнении. Проект планируют завершить уже в текущем году, чтобы Министерство финансов могло запланировать необходимые ресурсы в бюджете на 2021 год.

Планируется, что бюро начнет работать уже с 1 января 2021 года.


 
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