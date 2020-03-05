Демпартия отказала Майе Санду и создает платформу с социалистами

Партия социалистов приняла решение начать переговоры о создании коалиции с Демпартией. Решение принято по итогам заседания республиканского совета ПСРМ в среду. В декларации партии отмечается, что "ПСРМ сожалеет о том, что бывшие политические партнеры из блока ACUM не ответили на призывы вернуться к диалогу и вместе найти консенсус, который приведет к необходимой политической стабильности, предпочитая вместо диалога настаивать на досрочных выборов".

"Мы предоставили достаточно времени бывшим коллегам по альянсу из PAS и "Платформы DA", чтобы они прояснили внутреннюю ситуацию, преодолели недопонимания, которые привели к развалу коалиции. Сегодня мы находимся в ситуации, когда приходится констатировать, что ясной опцией блока ACUM осталась организация досрочных выборов", - говорится в заявлении.

В этих условиях "Республиканский совет ПСРМ проанализировал три оставшихся сценария: сохранение нынешней ситуации - правительства, лишенного стабильной поддержки; политическое партнерство с ДПМ, которая является единственной парламентской партией, открытой к диалогу; досрочные парламентские выборы в ноябре, совмещенные с президентскими".

"В результате состоявшихся дискуссий решено, что необходимо избежать досрочных парламентских выборов, потому что политическая ситуация не разрешится, и они могут нанести только ущерб гражданам", - отмечается в документе.

Руководство ПСРМ получило мандат вести переговоры для обеспечения стабильного управления, которое может выполнить программу деятельности до 2023 г.

"В основе возможного будущего политического альянса будет находиться то же политическое соглашение, подписанное ПСРМ и блоком ACUM - документ, одобренный обществом и международными партнерами", - отмечается в заявлении.

В нем отмечается, что если подписание политического соглашения о создании парламентского большинства не будет возможным, то партии, которые не согласятся на диалог или заблокируют деятельность правительства Иона Кику, "должны взять на себя ответственность за провоцирование досрочных парламентских выборов".

Президент приветствовал соглашение

Президент Игорь Додон приветствовал намерение Партии социалистов и Демократической партии создать устойчивую правящую коалицию. Об этом он написал в среду на своей странице в facebook, комментируя решение ПСРМ начать переговоры по этому поводу.

"Приветствую решение республиканского совета ПСРМ о начале политического диалога в парламенте для обеспечения долгосрочной политической стабильности и эффективной власти. Решение ПСРМ во избежание досрочных выборов говорит о политической ответственности и соответствует ожиданиям граждан. Как президент Республики Молдова, я поддержу любую коалицию, целью которой будет улучшение качества жизни людей", - подчеркнул Додон. Он отметил в социальных сетях, что "людям нужна определенность, они должны знать, что будет дальше - официальная коалиция или досрочные выборы, поэтому Республиканский совет ПСРМ решил начать переговоры о создании коалиции с ДПМ".

"Давайте посмотрим, получится ли договориться, подписать соглашение. Если ДПМ готова - нужно подписать документ и двигаться дальше. С другой стороны, мы видим все больше заявлений со стороны политических сил о необходимости досрочных выборов. Ну, пойдем мы на них и социалисты возьмут 55-60 депутатских мандатов (большинство - "И."). О чем тогда будете кричать?", - недоумевает глава государства.

Он напомнил, что ранее полностью поддерживал коалицию между ПСРМ и правым блоком АCUM.

"Хотя это были партии с разными политическими взглядами, я считал тогда и считаю сейчас, что во главу угла надо ставить интересы всех граждан. Пора прекращать попытки разделения страны на основании ложных геополитических критериев или партийных интересов", - заявил президент.

По его словам, что "в ходе общения во время еженедельных поездок по районам люди выражают тревогу по поводу возможного проведения внеочередных парламентских выборов и просят партии уважать отданные за них голоса, работать в парламенте, а не биться друг с другом, провоцируя новые выборы".

Он также выразил сожаление, что "лидеры ACUM сейчас борются друг с другом, выясняя, кто больше достоин баллотироваться на президентских выборах, вместо того чтобы сконцентрироваться на приоритетных проблемах граждан, пойти на диалог с ПСРМ и сформировать стабильную правящую коалицию".

Он подчеркнул, что "Молдове нужно стабильное правительство, которое смогло бы реализовать сложные социальные проекты и реформы в течение всего мандата до 2023 года".

Майя Санду ревнует

Как передает "ИНФОТАГ", в пресс-релизе PAS отмечается, что "партия пыталась прийти к совместной платформе с ДПМ через переговоры о парламентской декларации по неотвратимости европейского курса РМ, предотвращения федерализации страны и инициации процедуры смещения правительства" - "но все попытки встречали отказ, под различными предлогами".

В этой связи член исполкома партии "Гражданский конгресс" Марк Ткачук отметил, что лидер PAS Майя Санду вовсе "не осуждает" сам факт, что "проевропейские демократы ушли к Додону": "Санду ревнует. На месте социалистов должна была оказаться PAS. Вот, собственно, и вся суть негодования. Санду не смущает токсичность оруженосцев Плахотнюка. Ее не смущает, что каждый из демократов-депутатов сам по себе такой маленький, алчный Плахотнюк, со всем списком коррупционных грехов и шлейфом гнусных историй. В этом месте как-то очень быстро исчезает и без того призрачный образ принципиального борца с коррупцией, орлеанской девы молдавского парламентаризма - Майи Санду. С таким широкими взглядами на политику Майе Григорьевне самое время записываться в социалисты".

Политолог Владислав Кульминский расценил решение ПСРМ о начале переговоров по созданию коалиции с ДПМ как "циничный, безапелляционный торг за контроль над доходными местами и денежными потоками": "Социалисты под руководством Додона и демократы непонятно под чьим руководством подписывают пакт о разделе сфер интересов в Молдове. ДПМ попугала ПСРМ возможностью альянса с блоком ACUM, чтобы получить как можно больше министерств, ведомств, агентств, контроль над госпредприятиями. И они их получили. Президент Додон отдаст им столько, сколько они попросят. У него просто нет другого способа удержать власть, кроме как раздав доходные места и коррупционные потоки. В результате, получился выражено коррупционный, олигархический, затхлый и дурно пахнущий режим, от которого будут брезгливо отмахиваться внешние партнеры и который сплотит против себя все общество Молдовы, поскольку продолжит политику бесцеремонного разграбления страны, навесив удавку даже на те немногие сектора экономики, которые еще приносят доходы", - считает бывший советник Майи Санду.

Платформа DA считает портфели

Депутат партии "Платформа DA" Василе Нэстасе сообщил, что в результате будущего соглашения о правящей коалиции "ДПМ получит четыре министерских портфеля". Он отметил в социальных сетях, что "Демпартия, взамен за поддержку Додона получит министерства иностранных дел и евроинтеграции; обороны; образования, культуры и научных исследовований; экономики и инфраструктуры. А также представители ДПМ будут руководить Агентством публичных услуг, Агентством по лекарствам, Moldtelecom и комбинатом Cricova.

По словам Нэстасе, "в ходе этого позорного торга Филип и Дьяков также настаивают на министерстве внутренних дел". "Таким образом, они смогут гарантировать, что все преступные схемы останутся в безопасности. Вот такой "проевропейский" (русско-бандитский) курс ожидает наши края в будущем", - отметил депутат.

Кику ничего не известно о планах перестановок в правительстве

Премьер-министр Ион Кику заявил, что ему ничего неизвестно о кадровых перестановках в правительстве. Об этом он заявил журналистам после заседания правительства в среду.

"Я знаю, что сегодня проходили заседания руководящих органов двух политических партий. Я понял, что они решили обсудить возможность создания парламентского большинства. Мы ждем, какого соглашения они достигнут. Создание этой коалиции, насколько ему известно, окончательно не оговорено", - сказал Кику.

По его словам, на данном этапе он не в курсе о дискуссиях по перераспределению министерств. "Но, конечно, когда речь идет о создании парламентской коалиции, как правило, портфели министров, руководящие должности в агентствах и т.д. разделяются", - отметил премьер.

В то же время, он подчеркнул, что "удовлетворен работой своих коллег по правительству". Ранее Кику также сказал, что Моника Бабук хорошо подошла бы на должность министра просвещения, культуры и инноваций. Ранее нынешний вице-спикер парламента занимала этот пост в правительстве Павла Филипа.