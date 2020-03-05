Андриан Канду: Коалиция ПСРМ-ДПМ приведет к исчезновению ДПМ с политической арены

Правящая коалиция между Партией социалистов Республики Молдова и Демократической партией Молдовы, скорее всего, приведет к исчезновению демократов. По словам бывшего вице-председателя ДПМ Андриана Канду, партия потеряет европейскую идентичность и это приведет к ее счезновению с политической арены Молдовы, передает IPN.

„В настоящее время у ДПМ есть некоторые административные инструменты: районы, примары, советники. ПСРМ обеспечивает себе поддержку ДПМ, и одно из условий коалиции заключается в том, чтобы ДПМ не имела кандидата в президенты и поддерживала президента Игоря Додона, тем самым обеспечив ему победу в первом туре. Если ДПМ так поступит, эта партия исчезнет с политической арены”, - заявил Андриан Канду в ходе передачи „Secretele Puterii” на Jurnal TV.

Андриан Канду утверждает, что некоторые депутаты, а также члены партии не согласны с решением ДПМ начать переговоры о возможной правящей коалиции с ПСРМ.

Многие из них не чувствуют себя хорошо и не будут чувствовать себя хорошо в перспективе деятельности в правительстве вместе с ПСРМ. Многие из них не видят своей перспективы в партии, которая упадет ниже избирательного порога. В ДПМ есть еще десять депутатов, которые не чувствуют себя в своей тарелке после сегодняшнего решения” - уточнил бывший председатель парламента.

На вопрос, кто из ДПМ желает коалиции с ПСРМ, Андриан Канду разделил своих бывших коллег на несколько категорий.

„Есть люди, которые всегда идут к власти, где власть, там и они. При всем уважении к почетному председателю, сюда я ставлю сюда Дьякова, и не в отрицательном смысле. Категория людей, у которых есть экономические и деловые интересы, это г-н Никифорчук. Эти экономические интересы, по их мнению, либо станут более выгодными, либо будут сохранены, будут сохранены во всем, что означает ось правления, и есть другие, которые, возможно, естественно, против такой коалиции, но из-за контекста они должны склонить голову и пойти в эту коалицию”, - отметил Андриан Канду.

ПСРМ и ДПМ объявили об инициировании дискуссий о создании правящей коалиции.

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