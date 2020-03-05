О готовности демократов полюбить Додона, бурде для детей из Чок-Майдана и дьявольском соблазне в российских рублях

Те, кто кормит детей испорченными продуктами, едят из других источников

35 учеников гимназии села Чок-Майдан в АТО Гагаузия попали в больницу с пищевым отравлением. По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, состояние учащихся средней тяжести, но стабильное. Учащиеся ели на обед суп, плов и овощной салат. Всего в результате пищевого отравления 120 детей были осмотрены на дому.

Цирк, да и только!

Республиканский совет Партии социалистов уполномочил руководство политформирования „вести переговоры и заключать политические партнёрства для обеспечения стабильного управления”. По словам социалистов, в основе возможного будущего политического альянса будет находиться то же политическое соглашение, которое было подписано ПСРМ с Блоком ACUM – документ, одобренный обществом и международными партнёрами. „Это – ещё одно доказательство того, что социалисты по-прежнему поддерживают внедрение обязательств, согласованных в июне 2019 года”, - говорится в пресс-релизе ПСРМ.

Так и выглядит разница между правдой и кривдой

Партия действия и солидарности внимательно следит за тем, что происходит в эти моменты в Демократической партии. „Наступил решающий момент в траектории этого политического формирования, которое выбирает между реформой и внутренней очисткой, с одной стороны, и аннексией со стороны Партии социалистов, с другой. ПДС отмечает, что в последние недели приложила больше усилий, чтобы найти совместную платформу с ДПМ путем переговоров по заявлениям о необратимости европейского вектора, осуждения намерений федерализации страны и инициирования процедуры отставки правительства. Однако все попытки были отклонены под разными предлогами”.

А Янукович одолжил 3 миллиарда

Получение кредита Республикой Молдова от Российской Федерации задерживается из-за того, что в России был изменен кабинет министров. „Сумма остается 500 млн. долларов. В настоящее время нам нужно почти 200 млн. долларов для контрактов, которые у нас есть. Остальные мы не будем получать, чтобы не платить проценты”, - заявил министр экономики и инфраструктуры.

Были бы и молдаване такими же оптимистами

Виноделие, легкая промышленность, местный туризм и информационные и коммуникационные технологии Республики Молдова регистрируют значительное развитие с тех пор, как стали получать помощь от Агентства США по развитию (USAID). „Мы были полезны, но страна должна укрепить свои навыки самостоятельно. Маршрут Республики Молдова уникален, и мы контролируем все имеющиеся ресурсы и считаем, что страна достаточно сильна, чтобы сделать некоторые выборы самостоятельно”, - отметил директор миссии USAID Скотт Хохландер.