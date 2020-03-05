В конце марта «Pro Moldova» и ACUM планируют отставку правительства Кику, которая приведет к досрочным выборам

В конце марта этого года группа «Pro Moldova» и Блок ACUM планируют отставку правительства Кику и таким образом вызвать досрочные выборы, для чего им нужно 10 голосов. Об этом пишет в своем блоге депутат-социалист Богдан Цырдя.

Как сообщает ТРИБУНА, Цырдя упомянул недавний протест ветеранов, его причины, но и последствия.

«Протест ветеранов, отчаянная попытка насильственного проникновения в здание правительства, призывы к отставке правительства, арест Додона, исключение «пророссийского режима»! Дела обстоят примерно как 7 апреля 2009 года. Вначале «простой протест», затем «массовые беспорядки», запуск досрочных выборов и …10 лет олигархического обморока!», написал депутат.

Социалист назвал две причины протеста, первая из которых – геополитическая. «Задача поставлена извне – срабатывание парламентских выборов любой ценой. Желательно до начала апреля, т.е. до получения российского кредита в 200-миллионов на дороги. Некоторые индивидуумы в структурах «deep state» США, которые много лет воюют, Д.Трамп, рассматривают правительство Кику как пророссийское правительство, которого нужно избежать любой ценой. Олигарх Плахотнюк пообещал своим патронам, что взамен на убежище может уничтожить ДПМ, завлечь большинство депутатов в свой проект Pro Moldova.

Вот почему 19 февраля ДП распалась, а 20 февраля – сразу начались протесты! В конце марта Pro Moldova и члены ACUM планируют отставку правительства Кику, которая ведет к досрочным парламентским выборам. Им нужно строго 10 голосов… Игорь Додон, у которого нет большинства и правительство ослабляет свои позиции, и Санду может стать президентом … А протесты являются ничем иным как волной давления на демократов, которые еще не перешли на сторону олигарха», объяснил Цырдя.

По словам депутата, второй причиной протеста являются «деловые интересы олигархов». «Правительство серьезно взялось за аэропорт. 13 февраля было сделано обращение в суд. Вот почему лакеи олигархов начали истерику! Они думают, что история повторится, что все глупые! То, что они приведут сторонников ACUM, Усатого, Шора, Pro-Moldova. Охватят правительство, заблокируют улицы, запугают граждан … и снова установят марионеточный режим», заявил он, добавив: «Но история не повторяется. И их приключения тоже не увенчаются успехом».

Кристина Гурез