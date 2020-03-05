Назвал себя самым высокомерным премьер-министром Республики Молдова: «Надо было резать по живой плоти»

«Не думаю, что в Республике Молдова был более высокомерный премьер-министр, чем Ион Стурза!». Заявление сделал сам Ион Стурза, премьер-министр в период с февраля по декабрь 1999 года, бизнесмен, сообщает ТРИБУНА.

Ион Стурза в публикации в социальной сети рассказал, чем была вызвана тогда его высокомерность.

«Это была реакция на волну разочарования и неспособности решить многочисленные проблемы, с которыми столкнулась страна в 1999 году. Множество социальных, экономических, внешних, внутренних задолженностей, долгов за газ, электричество, по заработной плате, пенсиям, безопасность, забастовки. Надо было резать по живой плоти, чтобы спасти то, что можно было спасти, и вернуться на ватерлинию. В бизнесе это называется «turn around» (развернуться).

Что, я думаю, мы наконец-то сделали с командой. Не было много времени на болтовню и эмоции. «Пациент» подвергался риску умереть. Я свел на нет по максимуму то, что не имело значения – встречи со всякими желающими пожать руку с «начальником», родственников, друзей, кумовьёв, выгодоприобретателей, активистов партии и т.д.. Но и журналистов. Я спрятался за завесой высокомерия и игнорирования. За это меня резко критиковали как пресса, так и коллеги– политики.

Я думаю, что высокомернее всего я вел себя с президентом Лучинским, указания которого (смотри, будь осторожнее!) я полностью игнорировал. Кстати, президент, говоря по конституции, не «глава» РМ! Главой является парламент. С прессой я тоже долго не разговаривал. Ранее выученный мной урок. Политик не должен надеяться на дружбу с журналистами! Если они независимы или оплачиваются кем-то другим, они затравят вас на первом повороте. С улыбкой и удовлетворением, часто садистским.

Самыми опасными являются те, которым «ты платишь». Они серьезно искажают вашу реальность», – написал бывший премьер-министр, добавив, что «то, что происходит сегодня –руководители государства и политические лидеры на сегодняшний день вечер за вечером ходят по телевизионным студиям, это ненормально».

Кристина Пендя