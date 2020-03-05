Меня ставили «в первый ряд», потому что по их словам – «у этого сына Гайчука - легкая рука»

Министр обороны Виктор Гайчук –главный герой проекта ТРИБУНА – «Первые деньги, первое место работы».

Так, Виктор Гайчук рассказал, что с радостью вспоминает то время, когда держал в руках «первую заработанную прибыль».

«Мне было тогда 7 лет. И поскольку я был сыном Владимира Гайчука, преподавателя Пепенской школы, уважаемого в селе человека, колядующие приходили и брали меня с собой. Более того, они ставили меня «в первый ряд», потому что, по их словам – «у этого сына Гайчука – легкая рука». Я знаю, что во время зимних каникул я не отдыхал, потому что мы ходили по домам людей из села с колядками и посевными. Моя «работа» начиналась 25 декабря, на Рождество по новому стилю. Затем 31 декабря, 7 января, и мы заканчивали на день Святого Василия, старый новый год. Из всего этого труда я мог накопить «капитал» в 3 рубля 57 копеек. Я точно помню эту сумму, потому что это было мое первое заработанное состояние», вспомнил министр.

Виктор Гайчук сказал, что «первое место работы» пришлось на то время, когда он обучался в школе. «В летнее время я был рабочим в строительной бригаде сельского «колхоза». Тогда строился гараж, который, к моему удивлению, держится и по сей день. Это была непростая работа, но мне сильно нравилась, потому что я чувствовал себя полезным и мог зарабатывать деньги, чтобы дать своим родителям. Первая моя зарплата была сказочной для тех времен – 51 рубль. Часть этих денег у меня забрала моя мама. Каждый раз, когда я отправлялся на «работу», мама готовила мне сумку с хлебом с салом, который после нескольких часов физической работы казался мне самой большой вкуснятиной. С первых денег или лучше сказать с того, что у меня осталось, я купил мороженое, когда поехал в район», рассказал Гайчук.

Министр добавил, что его первое стабильное место работы было далеко от дома, аж в Монголии. «В 1978 году я летал на самолете МИГ-21. Это был новый и уникальный, но очень интересный опыт для меня. Я получал удовольствие каждый раз, когда возносился на небеса. Там, в облаках, я чувствовал свободу, подобно птичьему полёту. Я узнал, что опыт –это все в пилотировании корабля, потому что только у его крыла вы можете понять и почувствовать, как работает летательный аппарат. С тех пор я понял, что пилотирование – это часть меня», сказал Гайчук.

Министр сказал, что если бы вернуть время назад, он ничего бы не поменял, делал то же самое, прошел тот же опыт, те же эмоции.

Андриана Кептине